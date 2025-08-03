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Драка на Mangal Fest: переименование не спасло от конфликтов

Vaib.uz (Узбекистан. 3 августа). Накануне в социальных сетях появилось видео с фестиваля Mangal Fest (Фестиваль мяса), который до недавнего времени назывался Beer Fest (Фестиваль пива). Смена названия произошла после резонансного выступления представительницы партии «Миллий Тикланиш», однако, как показала практика, — суть осталась прежней: пива хватало всем, и веселье местами даже вышло из-под контроля.

Источник: Vaib.Uz

В центре внимания оказалась группа молодых людей, устроившая потасовку прямо на фестивале. Конфликт пришлось оперативно разнимать сотрудникам органов внутренних дел и Национальной гвардии, дежурившим на мероприятии. Видео с места инцидента быстро разлетелось по соцсетям, вызвав волну обсуждений.

В хокимияте Мирабадского района прокомментировали произошедшее, назвав это единичным инцидентом, связанным с нарушением общественного порядка. Благодаря быстрой реакции сотрудников ГУВД Ташкента и Национальной гвардии, ситуацию удалось взять под контроль, серьёзных последствий удалось избежать.

В ГУВД отметили, что все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в ближайшее отделение внутренних дел, где с ними провели профилактическую беседу. В настоящее время проводится доследственная проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка их действиям.

Несмотря на случившееся, фестиваль продолжает свою работу. Организаторы и местные власти заверяют, что меры безопасности усилены, и мероприятие проходит под пристальным контролем.

Стоит отметить, что уже в первый день фестиваль посетили около 35 тысяч человек. Сегодня гуляния продолжатся, хотя, по словам пользователей, правоохранителей на квадратный метр, скорее всего, будет больше, чем шашлыков.

Однако остаётся вопрос: не станет ли эта драка поводом для пересмотра формата таких мероприятий в принципе? Ведь после резонанса и последующего анализа инцидента, власти могут просто принять решение больше не рисковать и не проводить подобные фестивали вовсе — всё из-за нескольких горячих голов, которые не сумели сдержать себя.