Драка на Mangal Fest: переименование не спасло от конфликтов

Однако остаётся вопрос: не станет ли эта драка поводом для пересмотра формата таких мероприятий в принципе? Ведь после резонанса и последующего анализа инцидента, власти могут просто принять решение больше не рисковать и не проводить подобные фестивали вовсе — всё из-за нескольких горячих голов, которые не сумели сдержать себя.