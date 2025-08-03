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Жителей российского региона предупредили об атаке БПЛА

В Ленинградской области объявлена угроза атаки украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Ленинградской области предупредили о возможной атаке БПЛА.

В Ленинградской области объявлена угроза атаки украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Внимание, в западных, южных и восточных районах Ленинградской области объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве», — написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Он также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета для обеспечения безопасности жителей.

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