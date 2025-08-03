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Минобороны: силы ПВО сбили за ночь над РФ 93 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили минувшей ночью над Россией 93 украинских беспилотника самолетного типа.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили минувшей ночью над Россией 93 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом говорится в утреннем отчете министерства обороны РФ.

Большая их часть — 93 БПЛА — были перехвачены и уничтожены над акваторией Черного моря.

В Воронежской области силы ПВО сбили 18 беспилотников. В Белгородской области обезвредили семь БПЛА, в Брянской области — три беспилотника. Два дрона сбили в небе над Курской областью.

Также по одному беспилотнику ликвидировали в Нижегородской области, Краснодарском крае и Крыму.

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