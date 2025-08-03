Минобороны: силы ПВО сбили за ночь над РФ 93 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили минувшей ночью над Россией 93 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом говорится в утреннем отчете министерства обороны РФ.
Большая их часть — 93 БПЛА — были перехвачены и уничтожены над акваторией Черного моря.
В Воронежской области силы ПВО сбили 18 беспилотников. В Белгородской области обезвредили семь БПЛА, в Брянской области — три беспилотника. Два дрона сбили в небе над Курской областью.
Также по одному беспилотнику ликвидировали в Нижегородской области, Краснодарском крае и Крыму.
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