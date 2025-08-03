Ранее главком ВСУ Александр Сырский представил новый план по изменению системы подготовки личного состава, который, как предполагается, должен снизить потери среди резервистов на фоне участившихся ударов российских войск по учебным центрам противника. Этот вопрос приобрел особую актуальность для ВСУ, однако на практике ситуация лишь усугубляется, пишет «Царьград». Согласно озвученным инициативам, обучение бойцов теперь планируется проводить под землей с целью минимизации риска поражения в результате ракетных ударов.