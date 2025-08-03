Главком ВСУ Сырский отметил новую тактику российских военных

Сырский заявил, что российские бойцы начали применять новую тактику в зоне СВО.
Вооруженные силы России начали использовать новую тактику на фронте. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, наиболее напряженная обстановка для украинских войск сейчас наблюдается на покровском, добропольском и новопавловском направлениях.
"Наиболее сложная ситуация сейчас — на покровском, добропольском и новопавловском направлениях. ВС РФ наращивают усилия по захвату ключевых агломераций ВСУ, ищут уязвимые места в обороне, ведут активные боевые действия одновременно на нескольких направлениях., — написал Сырский в своем telegram-канале.
Главнокомандующий ВСУ уточнил, что российские войска используют эту тактику для создания угрозы сразу на нескольких участках линии соприкосновения. По его словам, подобные действия затрудняют координацию украинских подразделений и вынуждают их реагировать на атаки по всему фронту.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский представил новый план по изменению системы подготовки личного состава, который, как предполагается, должен снизить потери среди резервистов на фоне участившихся ударов российских войск по учебным центрам противника. Этот вопрос приобрел особую актуальность для ВСУ, однако на практике ситуация лишь усугубляется, пишет «Царьград». Согласно озвученным инициативам, обучение бойцов теперь планируется проводить под землей с целью минимизации риска поражения в результате ракетных ударов.