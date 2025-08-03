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В Екатеринбурге на Уралмаше возник крупный пожар

Региональные паблики сообщили о крупном пожаре в Екатеринбурге в районе Уралмаш.

Региональные паблики сообщили о крупном пожаре в Екатеринбурге в районе Уралмаш.

Как отмечается, уа улице Фронтовых Бригад горит офисное здание. Дым валит прямо из окон.

Это не первый пожар в Екатеринбурге за последние сутки. 2 августа сотрудники МЧС потушили пожар в заброшенном здании на улице Машиностроителей. На площади 50 квадратных метров горел мусор, огонь повредил перекрытие и перегородки в неэксплуатируемом здании.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошел пожар в складе на проспекте Космонавтов. Огнем на площади 30 квадратных метров были повреждены внутренняя отделка и продукция в складском помещении.