В Екатеринбурге на Уралмаше возник крупный пожар

Это не первый пожар в Екатеринбурге за последние сутки. 2 августа сотрудники МЧС потушили пожар в заброшенном здании на улице Машиностроителей. На площади 50 квадратных метров горел мусор, огонь повредил перекрытие и перегородки в неэксплуатируемом здании.