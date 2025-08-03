Менеджер книжного магазина в Красноярске украла более миллиона рублей за год

Следственные органы Красноярска установили вину менеджера книжного магазина, которая присвоила более 1 миллиона рублей из кассы.
В августе 2024 года в полицию обратился директор одного из книжных магазинов, сообщив о хищении почти 1,1 миллиона рублей, которое было выявлено в ходе инвентаризации.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
В ходе расследования правоохранители выяснили, что обвиняемая, родившаяся в 2001 году, отвечала за сдачу выручки инкассаторам. С марта 2023 года по июль 2024 года, имея доступ к денежным средствам, она регулярно похищала деньги из кассы, отправляя инкассаторам суммы, меньшие фактической выручки. Размер хищений варьировался от одной до 20 тысяч рублей в день. Обвиняемая частично возместила ущерб в размере почти 94 тысяч рублей, на оставшуюся сумму был подан гражданский иск.
Суд Свердловского района Красноярска признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно.