Менеджер книжного магазина в Красноярске украла более миллиона рублей за год

В ходе расследования правоохранители выяснили, что обвиняемая, родившаяся в 2001 году, отвечала за сдачу выручки инкассаторам. С марта 2023 года по июль 2024 года, имея доступ к денежным средствам, она регулярно похищала деньги из кассы, отправляя инкассаторам суммы, меньшие фактической выручки. Размер хищений варьировался от одной до 20 тысяч рублей в день. Обвиняемая частично возместила ущерб в размере почти 94 тысяч рублей, на оставшуюся сумму был подан гражданский иск.