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В Хабаровском крае судили женщину за поджог дома соперницы из-за ссоры

Полностью дом не сгорел только благодаря быстрой работе пожарных.

Источник: Freepik

В Хабаровском крае вынесен приговор по уголовному делу о покушении на поджог.

Суд района имени Лазо признал жительницу п. Переяславка виновной в попытке умышленного уничтожения чужого имущества, совершённой путём поджога. Пострадавшей стороной выступила знакомая обвиняемой.

Как сообщили в суде, инцидент произошёл в июле 2024 года. В ночное время женщина, испытывая личную неприязнь к владелице нежилого дома, подожгла плёнку на окне кухонной пристройки. Она действовала осознанно, с намерением уничтожить имущество, и понимала возможные последствия своих действий. К счастью, пожар был вовремя замечен, и огонь удалось быстро потушить. Дом и пристройка не сгорели.

По данным экспертов, если бы возгорание не удалось ликвидировать, ущерб мог составить 544 706 рублей.

В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала вину. Суд учёл наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих и то, что женщина не состоит на учёте, не склонна к противоправному образу жизни и может быть исправлена без реального лишения свободы.

Суд назначил ей наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Дополнительно были возложены обязанности, связанные с контролем за поведением осуждённой. Гражданский иск от потерпевшей не заявлялся.

Приговор не был обжалован и вступил в законную силу, сообщает объединённая пресс-служба судов Хабаровского края.