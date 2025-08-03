В Хабаровском крае судили женщину за поджог дома соперницы из-за ссоры

Как сообщили в суде, инцидент произошёл в июле 2024 года. В ночное время женщина, испытывая личную неприязнь к владелице нежилого дома, подожгла плёнку на окне кухонной пристройки. Она действовала осознанно, с намерением уничтожить имущество, и понимала возможные последствия своих действий. К счастью, пожар был вовремя замечен, и огонь удалось быстро потушить. Дом и пристройка не сгорели.