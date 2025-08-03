В Хабаровском крае судили женщину за поджог дома соперницы из-за ссоры

В Хабаровском крае вынесен приговор по уголовному делу о покушении на поджог.
Суд района имени Лазо признал жительницу п. Переяславка виновной в попытке умышленного уничтожения чужого имущества, совершённой путём поджога. Пострадавшей стороной выступила знакомая обвиняемой.
Как сообщили в суде, инцидент произошёл в июле 2024 года. В ночное время женщина, испытывая личную неприязнь к владелице нежилого дома, подожгла плёнку на окне кухонной пристройки. Она действовала осознанно, с намерением уничтожить имущество, и понимала возможные последствия своих действий. К счастью, пожар был вовремя замечен, и огонь удалось быстро потушить. Дом и пристройка не сгорели.
По данным экспертов, если бы возгорание не удалось ликвидировать, ущерб мог составить 544 706 рублей.
В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала вину. Суд учёл наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих и то, что женщина не состоит на учёте, не склонна к противоправному образу жизни и может быть исправлена без реального лишения свободы.
Суд назначил ей наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Дополнительно были возложены обязанности, связанные с контролем за поведением осуждённой. Гражданский иск от потерпевшей не заявлялся.
Приговор не был обжалован и вступил в законную силу, сообщает объединённая пресс-служба судов Хабаровского края.