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Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленобласти

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в нескольких районов Ленинградской области, для предотвращения удара может быть ограничена работа мобильного интернета. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

«Внимание, в западных, южных и восточных районах Ленинградской области объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве», — предупредил чиновник.

В течение ночи со 2 на 3 августа силы ПВО уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России и акваторией Чёрного моря. Так, вооружённые формирования Украины атаковали Сочи беспилотниками типа «Лютый» ночью 3 августа. Налёт вражеских дронов привёл к пожару на нефтебазе в Адлерском районе.

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