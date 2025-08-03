На Украине массово мстят семьям, сдавшихся украинских солдат

Пленный рассказал, что был мобилизован в тыловую часть под Киевом в должности оператора радиостанции. Он не ожидал, что его направят на фронт в качестве штурмовика. Зайцев вместе с сослуживцами был переброшен в Курскую область в марте, однако через два дня оказался в российском плену. Военнослужащий отметил, что не испытывал желания участвовать в боевых действиях: он подчеркнул, что не хотел убивать российских солдат и не испытывал агрессии.