За сутки в Башкирии произошло два случая возгорания сухой травы

За прошедшие сутки в Башкирии произошло два возгорания сухой травы. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС республики.
По предоставленным данным, очаги выявили в Хайбуллинском и Баймакском районах. Лесных пожаров в регионе не возникло.
С начало года зарегистрировано 11 лесных пожаров на площади более 26 га и 309 возгораний сухой травы на площади более 1,2 тысячи га.
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