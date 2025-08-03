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За сутки в Башкирии произошло два случая возгорания сухой травы

Статистику сообщили в Госкомитете по ЧС республики.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Башкирии произошло два возгорания сухой травы. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС республики.

По предоставленным данным, очаги выявили в Хайбуллинском и Баймакском районах. Лесных пожаров в регионе не возникло.

С начало года зарегистрировано 11 лесных пожаров на площади более 26 га и 309 возгораний сухой травы на площади более 1,2 тысячи га.

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