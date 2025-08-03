Суд выписал штраф водителю фуры за отказ проверить, не перевозит ли он дроны

Инспекторы остановили грузовик и потребовали осмотреть транспортное средство, чтобы выяснить, не перевозятся ли в нём дроны. Водитель отказался выполнить распоряжение, что повлекло составление административного протокола по статье о неповиновении законному требованию полиции.
На судебном заседании мужчина признал свою ошибку и раскаялся. Он пояснил, что не смог сразу открыть заднюю дверь, поскольку потерял ключ. Однако позже ключ был найден, и проверка была проведена. Суд назначил водителю штраф в размере 2000 рублей.
Напомним, что в начале лета российские военные аэродромы подверглись атаке украинских дронов, которые были спрятаны в фурах. Владимир Зеленский тогда заявил, что водители этих грузовиков даже не знали, что везут. Всего в ходе налёта были задействованы 117 беспилотников.