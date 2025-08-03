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В деле о «Крокусе» появились новые подробности: фигуранты хранили оружие в российских городах

РИА Новости: Фигуранты дела «Крокуса» прятали оружие в трех городах России.

Источник: Комсомольская правда

Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холл» хранили оружие, боеприпасы и взрывчатку в квартирах в Каспийске, Красногорске и Екатеринбурге. Об этом сообщается в материалах дела, которыми располагает РИА Новости.

Согласно документам, с июня 2023 года по март 2024 года обвиняемые использовали для хранения оружия и взрывных устройств четыре квартиры в Каспийске, две в Екатеринбурге и одну в поселке Путилково Красногорска.

«Не все жилые помещения и тайники удалось установить», — отмечается в материалах дела.

Ранее стало известно, что приготовивший тайник с оружием исполнителям теракта в Крокусе был судим за кражу.

Напомним, теракт в концерном зале подмосковного «Крокус Сити Холла» произошел 22 марта 2024 года. Инцидент стал настоящей трагедией, унеся жизни более 130 человек.