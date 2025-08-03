Пенсионерка из Самары перевела мошенникам 195 тысяч рублей

В отдел полиции Самары обратилась 68-летняя местная жительница с заявлением о хищении 195 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Как установили сотрудники полиции, женщине позвонил неизвестный через мессенджер и представился сотрудником Центрального банка России. Он убедил пенсионерку, что её счёт якобы взломан, и чтобы сохранить деньги, нужно перевести их на «безопасный» счёт.
Самарчанка выполнила инструкции злоумышленника и перевела все свои накопления. После этого «сотрудник банка» перестал выходить на связь. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.
По факту хищения возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность подозреваемого.
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