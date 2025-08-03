В Псковской области сбит украинский беспилотник

БПЛА атакуют Псковскую область.
В Псковской области в районе поселка Неелово был уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
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«В Псковском районе над Неелово сбит БПЛА противника», — написал глава области в своем telegram-канале. Ведерников предупредил местных жителей не приближаться к месту падения и не контактировать с обломками. На месте работают оперативные службы.
Утром 3 августа Псковская область подверглась атаке с использованием беспилотников со стороны ВСУ. Средства ПВО ведут отражение атаки в центральных и северных районах, а также над Псковом. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и в случае обнаружения элементов сбитых дронов немедленно сообщать об этом в экстренные службы. Власти региона также предупредили о вероятных перебоях в работе связи в зонах проведения противовоздушных мероприятий.