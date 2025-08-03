«У меня дом подскочил»: что происходит в Псковской области, реакция жителей на атаку ВСУ

В Псковской области системы ПВО отражают атаку беспилотников Украины. В особенности — над центральными и северными районами, а также над городом Псков. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем telegram-канале. Он добавил, что жители могут столкнуться с ограничениями в работе мобильного интернета.