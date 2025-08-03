Глава СКР требует наказать самокатчика за наезд на пенсионерку в Челябинске

Глава СК России повторно запросил доклад по уголовному делу о травмировании пенсионерки в результате наезда электросамоката в Челябинске. Происшествие случилось в мае 2025 года, однако виновник аварии до сих пор не привлечён к ответственности, сообщили в информ-центре СК РФ.
По данным следствия, 18-летний самокатчик сбил 78-летнюю женщину возле дома № 30 по улице Горького. В результате наезда она получила рваную рану голени и ушиб голеностопа. Ранее Александр Бастрыкин ставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства.
В СУ СКР по Челябинской области по факту аварии возбуждалось уголовное дело по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Прокурор Тракторозаводского района города отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Следователи пытались обжаловать решение вплоть до областного прокурора Игоря Донгаузера, однако безрезультатно.
Уголовное дело было заведено вновь. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по региону Алексея Колбасина доклад об уже установленных обстоятельствах происшествия и итогах расследования после его завершения.
Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.