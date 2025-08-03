Глава СКР требует наказать самокатчика за наезд на пенсионерку в Челябинске

Глава СК России повторно запросил доклад по уголовному делу о травмировании пенсионерки в результате наезда электросамоката в Челябинске. Происшествие случилось в мае 2025 года, однако виновник аварии до сих пор не привлечён к ответственности, сообщили в информ-центре СК РФ.