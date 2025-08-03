В США раскритиковали решение Трампа отправить подлодки в сторону России

«Трамп, возможно, переборщил, отправив атомные подлодки в направлении России», — передает слова Роудса MSNBC. Роудс подчеркнул, что применение ядерного оружия в текущей ситуации было бы крайне нерациональным шагом. По его словам, вероятность прямого вступления США в конфликт на Украине также представляется минимальной.