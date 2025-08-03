Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США раскритиковали решение Трампа отправить подлодки в сторону России

Жесткая риторика президента США Дональда Трампа в отношении России неэффективна. Заместитель советника по национальной безопасности и политический обозреватель MSNBC Бен Роудс отметил, что отправка американских атомных подлодок к российским границам вряд ли будет воспринята Москвой как реальная угроза.

Трампу не нужно было отправлять подлодки в сторону России, заявил Роудс.

Жесткая риторика президента США Дональда Трампа в отношении России неэффективна. Заместитель советника по национальной безопасности и политический обозреватель MSNBC Бен Роудс отметил, что отправка американских атомных подлодок к российским границам вряд ли будет воспринята Москвой как реальная угроза.

«Трамп, возможно, переборщил, отправив атомные подлодки в направлении России», — передает слова Роудса MSNBC. Роудс подчеркнул, что применение ядерного оружия в текущей ситуации было бы крайне нерациональным шагом. По его словам, вероятность прямого вступления США в конфликт на Украине также представляется минимальной.

Эксперт считает, что американской администрации «следует сосредоточиться на экономических мерах давления, таких как усиление санкционного режима против стран, сотрудничающих с Россией», и увеличение объемов военной помощи Киеву. При этом Роудс выразил скептицизм относительно перспектив переговоров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше