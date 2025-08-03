414 жилых домов остались без электричества в Шелеховском районе

За прошедшие сутки, с 08:00 2 августа до 08:00 3 августа, в Иркутской области зарегистрировано несколько технологических нарушений в сфере ЖКХ, связанных с отключением электроэнергии. Так, аварии на сетях электроснабжения произошли в Ольхонском, Усольском, Катангском, Иркутском, Аларском, Шелеховском районах.
— В поселке Бугульдейка специалисты «Облкоммунэнерго» оперативно устранили проблему, и электроснабжение было восстановлено в кратчайшие сроки, — рассказывают власти. — В Усольском районе без света остались деревни Старая Ясачная, Архиреевка, а также садоводства «Хвойное», «Нефтехимик» и «Калиновка». К вечеру электроснабжение было полностью восстановлено.
В поселке Бохан без света остался микрорайон «Северный». Как и в предыдущих случаях, ремонтные работы были проведены оперативно. В селе Мамоны более 2 тысяч человек остались без электричества. Авария была оперативно устранена.
В селе Подволошино вечером подача электроэнергии была восстановлена. Маниловск, Аларский район: без электричества остались 150 жилых домов и три социальных объекта.
Шаманка, Шелеховский район: без электроснабжения остались 414 жилых домов и три социальных объекта. Ново-Разводная, Иркутский район: без света остались пять жилых домов. На месте уже работает бригада.