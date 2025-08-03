В Ангарске мужчина сбросил кота с пятого этажа

ИРКУТСК, 3 авг — РИА Новости. В Ангарске с пятого этажа многоквартирного дома неизвестный сбросил кота. Полиция проводит проверку, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
От жильцов одного из многоквартирных домов Ангарска в полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животным. Камерами видеонаблюдения было зафиксировано, как неизвестный сбросил с пятого этажа кота.
«В настоящее время участковым уполномоченным полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели», — говорится в сообщении.
Отмечается, что животное передано волонтерам и доставлено в ветеринарную клинику.