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В Ангарске мужчина сбросил кота с пятого этажа

В Ангарске неизвестный сбросил кота с пятого этажа многоквартирного дома.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 3 авг — РИА Новости. В Ангарске с пятого этажа многоквартирного дома неизвестный сбросил кота. Полиция проводит проверку, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

От жильцов одного из многоквартирных домов Ангарска в полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животным. Камерами видеонаблюдения было зафиксировано, как неизвестный сбросил с пятого этажа кота.

«В настоящее время участковым уполномоченным полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что животное передано волонтерам и доставлено в ветеринарную клинику.