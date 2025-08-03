В сибирском городе мужчина сбросил кота с пятого этажа

Житель Ангарска Иркутской области сбросил кота с пятого этажа. ПО данному факту правоохранительные органы проводят проверку, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Там рассказали, что один из местных жителей позвонил в полицию и рассказал, как неизвестный сбросил животное с пятого этажа. Камеры уличного видеонаблюдения подтвердили данный факт.
«Участковым уполномоченным полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели», — добавили в ведомстве.
Что касается пострадавшего кота, то его после инцидента передали волонтерами. Сейчас животное находится в ветеринарной клинике.
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