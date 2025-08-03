Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сибирском городе мужчина сбросил кота с пятого этажа

Житель Ангарска Иркутской области сбросил кота с пятого этажа.

Житель Ангарска Иркутской области сбросил кота с пятого этажа. ПО данному факту правоохранительные органы проводят проверку, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Там рассказали, что один из местных жителей позвонил в полицию и рассказал, как неизвестный сбросил животное с пятого этажа. Камеры уличного видеонаблюдения подтвердили данный факт.

«Участковым уполномоченным полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели», — добавили в ведомстве.

Что касается пострадавшего кота, то его после инцидента передали волонтерами. Сейчас животное находится в ветеринарной клинике.

Читайте также: Женщина с 20 кошками в московской квартире попросила зоозащитников о помощи.