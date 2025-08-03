Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Чудом остался жив»: в Омске с пятого этажа выпал двухлетний малыш

Происшествие с падением ребенка из окна случилось субботним вечером в Советском округе.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 2 августа, в одно из омских лечебных учреждений был экстренно доставлен 2-летний мальчик. Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 5 этаже дома по улице 22 Апреля. О происшествии сообщил телеграм-канал «Омская полиция».

В процессе расследования несчастного случая было установлено, что мальчик, оставшись без присмотра родителей — они находились на кухне, забрался на подоконник открытого окна и выдавив своим весом москитную сетку выпал на улицу. По счастливой случайности малыш не получил фатальные травмы. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в больнице.