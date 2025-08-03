«Чудом остался жив»: в Омске с пятого этажа выпал двухлетний малыш

Вчера, 2 августа, в одно из омских лечебных учреждений был экстренно доставлен 2-летний мальчик. Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 5 этаже дома по улице 22 Апреля. О происшествии сообщил телеграм-канал «Омская полиция».
В процессе расследования несчастного случая было установлено, что мальчик, оставшись без присмотра родителей — они находились на кухне, забрался на подоконник открытого окна и выдавив своим весом москитную сетку выпал на улицу. По счастливой случайности малыш не получил фатальные травмы. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в больнице.