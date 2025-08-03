«Чудом остался жив»: в Омске с пятого этажа выпал двухлетний малыш

В процессе расследования несчастного случая было установлено, что мальчик, оставшись без присмотра родителей — они находились на кухне, забрался на подоконник открытого окна и выдавив своим весом москитную сетку выпал на улицу. По счастливой случайности малыш не получил фатальные травмы. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в больнице.