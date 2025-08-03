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В Екатеринбурге произошел пожар в гаражном комплексе

На улице Фронтовых бригад Екатеринбурга локализовали пожар в гаражном комплексе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Екатеринбурге горит гаражный комплекс, возгорание локализовано на площади 700 квадратных метров, информирует пресс-служба МЧС РФ.

«В Екатеринбурге на улице Фронтовых бригад, дом 14, произошло возгорание в гаражном комплексе. Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Свердловской области оперативно отреагировали на сообщение и прибыли на место происшествия», — говорится в сообщении.

Горение происходит на пятом этаже пятиэтажного здания гаражного комплекса, уточняет пресс-служба.

Отмечается, что пожар локализован на площади 700 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС добавили, что на месте работают 55 человек и 18 единиц техники. Также, по данным ведомства, от огня пострадали 30 автомобилей.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет, добавили в ведомстве.