Каршеринг спровоцировал аварию с пятью машинами и лошадьми в Петербурге

В Северной столице водитель на арендованной машине стал виновником массовой аварии на кольцевой автодороге днем 2 августа. О ДТП сообщили очевидцы, по их словам каршеринг зацепил грузовик, который перевозил лошадей, а потом столкнулся еще с несколькими авто.
— Каршеринг залетел в прицеп с конями на внутренней стороне КАД, после съезда на Мурино, — сообщили очевидцы.
По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад» авария произошла 15:42 на 31 км внутреннего кольца КАД.
— Произошло попутное столкновение шести легковых авто, — сообщили в ведомстве. — Один человек пострадал. В одном из автомобилей перевозились лошади, животные не пострадали.
Как ранее рассказывала «КП-Петербург», в Северной столице на трассе А-120 столкнулись две фуры. Машина, перевозившая битум врезалась в лесовоз, который поворачивал налево и не уступил дорогу встречке. В результате аварии цистерна с битумом вспыхнула. Кроме того, грузовики задели несколько легковых авто.