Каршеринг спровоцировал аварию с пятью машинами и лошадьми в Петербурге

Как ранее рассказывала «КП-Петербург», в Северной столице на трассе А-120 столкнулись две фуры. Машина, перевозившая битум врезалась в лесовоз, который поворачивал налево и не уступил дорогу встречке. В результате аварии цистерна с битумом вспыхнула. Кроме того, грузовики задели несколько легковых авто.