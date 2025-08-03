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При атаке БПЛА на Нижегородскую область никто не пострадал

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг — РИА Новости. Пострадавших в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область нет, сообщил глава региона Глеб Никитин.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью над регионом отражена атака БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Никитин в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 93 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 1 — над территорией Нижегородской области.

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