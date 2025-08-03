В США назвали нарушения, которые привели к авиакатастрофе с 67 погибшими

Расследование авиакатастрофы идет до сих пор. Вертолет летел на высоте 85 м при разрешенном максимуме в 61 м. Пилоты могли не осознавать этого из-за сломанного барометрического высотомера, который показывал примерно на 24−30 м ниже реальной высоты полета. Такие расхождения выявили еще у трех вертолетов этого же подразделения.