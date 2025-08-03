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В США назвали нарушения, которые привели к авиакатастрофе с 67 погибшими

У военного вертолета, столкнувшегося с самолетом над Потомаком в январе 2025 года, был сломан высотомер, из-за чего пилоты не осознавали превышения допустимой высоты полета. В катастрофе погибли 67 человека.

Источник: AP 2024

У военного вертолета Black Hawk, который столкнулся с самолетом Bombardier авиакомпании American Airlines в январе, был сломан высотомер, заявил Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB), передает Associated Press (АР).

Авиалайнер и вертолет столкнулись над рекой Потомак и рухнули в воду 29 января 2025 года. В авиакатастрофе погибли 67 человек. Трое находились в вертолете, остальные — на борту самолета, в том числе 28 фигуристов. Среди них — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова.

Расследование авиакатастрофы идет до сих пор. Вертолет летел на высоте 85 м при разрешенном максимуме в 61 м. Пилоты могли не осознавать этого из-за сломанного барометрического высотомера, который показывал примерно на 24−30 м ниже реальной высоты полета. Такие расхождения выявили еще у трех вертолетов этого же подразделения.

Эксперт компании Sikorsky, которая производит Black Hawks, сказал, что разбившийся вертолет, «был старой моделью», в нем отсутствовали компьютеры воздушных данных, которые обеспечивают более точные показания высоты в новых версиях.

При этом армейские чиновники обеспокоены разрешением Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на маршруты вокруг международного аэропорта имени Рональда Рейгана с расстоянием до 23 м между вертолетами и самолетами. По словам некоторых пилотов, было обычным делом получать указания летать под приземляющимися самолетами, и они считали, что это безопасно, если придерживаться утвержденного маршрута.

В FAA поступали предложения добавить в карты вертолетов предупреждение об опасности, а также перенести вертолетный маршрут и сократить количество самолетов, прибывающих и взлетающих в аэропорту Рейгана, но обсуждения ни к чему не привели. За последние годы произошло более 80 случаев, когда самолеты и вертолеты находились в опасной близости друг от друга.

«Вы что, шутите? Шестьдесят семь человек погибли! Как вы это объясните? Были все признаки того, что существовала угроза безопасности, и диспетчерская сообщала вам об этом», — сказала председатель NTSB Дженнифер Хоменди и обвинила FAA в попытке переложить ответственность.

Окончательный отчет NTSB будет подготовлен в следующем году, но, скорее всего, будет выявлено более одной причины крушения, отметили в службе.

До этого 1 августа представитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Ник Фуллер заявил, что причиной столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом в Вашингтоне могла стать ошибка авиадиспетчера: он не предупредил экипаж лайнера о траектории полета Black Hawk.

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