Подросток за деньги решил сжечь пост полиции в Петербурге

Уголовное дело по статье «Террористический акт» начали расследовать в Санкт-Петербурге. Подозреваемый — подросток, который 2 августа на Московской площади решил поджечь пост полиции.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, несовершеннолетний кинул бутылку с воспламенительной смесью в полицейский пост, который уже не работал.
«В результате произошло возгорание крыши поста. Молодой человек сфотографировал происходящее и скрылся. Очевидцами инцидента возгорание было потушено, никто не пострадал», — пояснили в СК.
Правоохранители работают с подростком, он дает показания. Парень уже пояснил, что ранее с ним через мессенджер связались неизвестные и предложили заработать.