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Подросток за деньги решил сжечь пост полиции в Петербурге

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

Уголовное дело по статье «Террористический акт» начали расследовать в Санкт-Петербурге. Подозреваемый — подросток, который 2 августа на Московской площади решил поджечь пост полиции.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, несовершеннолетний кинул бутылку с воспламенительной смесью в полицейский пост, который уже не работал.

«В результате произошло возгорание крыши поста. Молодой человек сфотографировал происходящее и скрылся. Очевидцами инцидента возгорание было потушено, никто не пострадал», — пояснили в СК.

Правоохранители работают с подростком, он дает показания. Парень уже пояснил, что ранее с ним через мессенджер связались неизвестные и предложили заработать.