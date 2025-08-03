Найдено тело одного из попавших в подземную западню шахтеров

Национальный сейсмологический центр Чилийского университета зафиксировал землетрясение магнитудой 4,3 в районе шахты в четверг, сообщает, со своей стороны, CNN. В результате землетрясения и последующего обрушения также пострадали девять человек, сообщает Codelco. Генеральный директор Codelco Рубен Альварадо заявил в пятницу, что «первые 48 часов имеют решающее значение» для того, чтобы найти людей живыми. Он добавил, что спасателям необходимо было расчистить 20 метров завалов в шахтном туннеле, чтобы добраться до места, где, по их мнению, находятся люди. По состоянию на пятницу было расчищено только четыре метра. По данным компании, Эль-Теньенте, в регионе О’Хиггинс в центральной части Чили, является крупнейшим месторождением меди в мире. Обрушение шахты привело к приостановке работ, поскольку спасатели разбирают завалы, чтобы освободить людей, оказавшихся в ловушке.