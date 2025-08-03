Найдено тело одного из попавших в подземную западню шахтеров

В обрушившейся шахте в Чили найдено тело, продолжаются поиски горняков, оказавшихся в подземной ловушке. По меньшей мере 100 человек участвуют в спасательной операции на медном руднике Эль-Теньенте, который частично обрушился в результате «сейсмического события».
Один из пяти шахтеров, оказавшихся в ловушке после частичного обрушения на крупнейшем в мире подземном медном руднике, был найден мертвым, сообщила в субботу государственная компания Чили Codelco group, в то время как спасатели продолжали поиски выживших.
Обвал произошел в четверг на шахте Эль-Теньенте в Ранкагуа, в 100 км к югу от Сантьяго, после «сейсмического события», сообщает Agence France-Presse.
Пока неизвестно, был ли подземный толчок естественным или вызван бурением.
По меньшей мере 100 человек участвовали в спасательной операции для рабочих, которые расширяли шахту на глубину 1200 метров. Спасательная команда пытается пробурить 90-метровую породу, чтобы добраться до шахтеров.
«В рамках поисковой операции были обнаружены человеческие останки, которые властям еще предстоит идентифицировать», — говорится в заявлении Codelco.
Генеральный директор El Teniente Андрес Мусик сказал, что обнаружение останков шахтера «глубоко огорчает нас, но это также говорит о том, что мы находимся в правильном месте» для поиска других пропавших рабочих.
Президент Чили Габриэль Борич посетил родственников шахтеров в субботу и пообещал «завершить поиски». По его словам, «у компании Codelco есть все ресурсы, опыт и технологии для проведения поисковых работ».
Тело еще одного шахтера, не входящего в число пяти оказавшихся в ловушке, опознанного как Пауло Марин Тапиа, было найдено в пятницу, вскоре после частичного обрушения шахты, отмечает Agence France-Presse.
Национальный сейсмологический центр Чилийского университета зафиксировал землетрясение магнитудой 4,3 в районе шахты в четверг, сообщает, со своей стороны, CNN. В результате землетрясения и последующего обрушения также пострадали девять человек, сообщает Codelco. Генеральный директор Codelco Рубен Альварадо заявил в пятницу, что «первые 48 часов имеют решающее значение» для того, чтобы найти людей живыми. Он добавил, что спасателям необходимо было расчистить 20 метров завалов в шахтном туннеле, чтобы добраться до места, где, по их мнению, находятся люди. По состоянию на пятницу было расчищено только четыре метра. По данным компании, Эль-Теньенте, в регионе О’Хиггинс в центральной части Чили, является крупнейшим месторождением меди в мире. Обрушение шахты привело к приостановке работ, поскольку спасатели разбирают завалы, чтобы освободить людей, оказавшихся в ловушке.
Работы в Эль-Теньенте, который начал функционировать в начале 1900-х годов и может похвастаться более чем 4500 км подземных туннелей, были приостановлены.
В прошлом году на заводе было произведено 356 000 метрических тонн меди, что составляет почти 7% от общего объема производства в Чили.
Чили является крупнейшим в мире производителем меди, на долю которого приходится почти четверть мировых поставок, а в 2024 году — около 5,3 млн тонн.
Этот металл имеет решающее значение для производства электропроводки, двигателей и технологий использования возобновляемых источников энергии.