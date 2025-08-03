В Ангарске полиция проверяет жестокое обращение с котом

Сотрудники полиции Ангарска начали проверку после шокирующего инцидента, зафиксированного камерами видеонаблюдения. 2 августа около 18:30 в 15-м микрорайоне города неизвестный сбросил кота с пятого этажа многоквартирного дома. Об этом КП-Иркутск рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области.
— В Межмуниципальное управление МВД России по Ангарскому городскому округу поступило сообщение от жильцов многоквартирного дома, — рассказывают в полиции. Правоохранители оперативно отреагировали и начали расследование.
Пострадавшее животное было передано волонтерам и доставлено в ветеринарную клинику для оказания необходимой помощи. Состояние кота пока уточняется.
В настоящее время участковые уполномоченные полиции проводят проверку, опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители призывают горожан быть более внимательными и ответственными к братьям нашим меньшим.