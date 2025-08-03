На Камчатке произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами

Ранее, утром 2 августа, в районе Северо-Курильска были зафиксированы два землетрясения с магнитудами 5,3 и 4,5. Эпицентры подземных толчков располагались в Тихом океане на расстоянии 124 и 155 километров к востоку от Северо-Курильска. Глубина залегания очагов составила 35 и 20 километров соответственно.