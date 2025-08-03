На Камчатке из-за сильного афтершока предупредили о риске цунами

«Возможен подход волны цунами высотой не более 19 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 15 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 3 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу», — уточнило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.