На Камчатке из-за сильного афтершока предупредили о риске цунами

Волна цунами высотой до 19 см может дойти до побережья Камчатки из-за афтершока магнитудой 6,8, который произошёл в Тихом океане, сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
«Возможен подход волны цунами высотой не более 19 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 15 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 3 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу», — уточнило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.
Эпицентр сейсмособытия находился в 277 км от столицы Камчатского края. Его очаг залегал на глубине 26 км. В ведомстве отметили, что в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске сила подземных толчков достигала 4−5 баллов.
Напомним, 30 июля у берегов Камчатки было зарегистрировано сильное землетрясение, которое геофизики назвали самым мощным на полуострове с 1952 года. Также были зафиксированы подземные толчки в Сахалинской области, где по прибрежной части города Северо-Курильска ударила волна цунами.