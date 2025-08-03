Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок погиб при пожаре на Бору

Из горящего дома пожарные эвакуировали 7 человек.

Источник: МЧС РФ

Маленькая девочка погибла при пожаре на Бору. Трагедия произошла на улице Дзержинского, где загорелся частный дом, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

«Из полыхающего дома были эвакуированы 7 человек, включая одного ребенка. К сожалению 1 ребенок погиб — девочка 2019 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Площадь пожара составила 141 квадратный метр, в результате серьезно пострадали дом, гараж и два автомобиля. Общая площадь возгорания составила.

В ликвидации возгорания было задействовано 14 специалистов и 5 единиц техники МЧС России.

Причину произошедшего установят дознаватели ведомства.

Ранее на сайте pravda-nn.ru cообщалось, что 55-летний житель Павлово погиб на пожаре из-за сигареты.