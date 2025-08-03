Ребенок погиб при пожаре на Бору

Маленькая девочка погибла при пожаре на Бору. Трагедия произошла на улице Дзержинского, где загорелся частный дом, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
«Из полыхающего дома были эвакуированы 7 человек, включая одного ребенка. К сожалению 1 ребенок погиб — девочка 2019 года рождения», — рассказали в ведомстве.
Площадь пожара составила 141 квадратный метр, в результате серьезно пострадали дом, гараж и два автомобиля. Общая площадь возгорания составила.
В ликвидации возгорания было задействовано 14 специалистов и 5 единиц техники МЧС России.
Причину произошедшего установят дознаватели ведомства.
Ранее на сайте pravda-nn.ru cообщалось, что 55-летний житель Павлово погиб на пожаре из-за сигареты.