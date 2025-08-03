Мэр Щелоков сообщил о ходе ликвидации последствий урагана в Арзамасе

По его словам, на утро 3 августа в восстановительных работах задействованы 18 бригад электросетей. Они обслуживают заявки из 16 населённых пунктов. Все линии электропередачи напряжением 10 кВ были восстановлены, сейчас специалисты устраняют точечные обрывы. Без электроснабжения остаются 192 дома, в которых проживает около 1240 человек. Для обеспечения непрерывной работы предусмотрена ротация бригад со стороны компании «Нижновэнерго».