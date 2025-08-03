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Мэр Щелоков сообщил о ходе ликвидации последствий урагана в Арзамасе

В Арзамасе продолжаются работы по ликвидации последствий урагана, обрушившегося 2 августа.

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 94% 762 мм рт. ст. +21°
Источник: НИА-Нижний Новгород

О текущей ситуации рассказал мэр городского округа Александр Щелоков в своём телеграм-канале.

По его словам, на утро 3 августа в восстановительных работах задействованы 18 бригад электросетей. Они обслуживают заявки из 16 населённых пунктов. Все линии электропередачи напряжением 10 кВ были восстановлены, сейчас специалисты устраняют точечные обрывы. Без электроснабжения остаются 192 дома, в которых проживает около 1240 человек. Для обеспечения непрерывной работы предусмотрена ротация бригад со стороны компании «Нижновэнерго».

Напомним, ураган вызвал значительные разрушения. Произошли обрывы ЛЭП, многие населенные пункты остались без электричества. В Арзамасе были затоплены многие улицы, зарегистрированы случаи сноса крыш, поступали сообщения и по поваленным деревьям.