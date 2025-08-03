Индия открыто бросила вызов Трампу в вопросе закупок нефти у России

Ранее некоторые западные СМИ сообщили о возможном прекращении Индией импорта энергоресурсов из России из-за давления со стороны США. Президент Штатов Дональд Трамп в пятницу на встрече с журналистами заявил, что если информация об отказе Индии от российской нефти подтвердится, это станет «хорошим шагом». Однако индийские власти опровергли эти сообщения, подчеркнув, что внешнеэкономическая политика страны остается неизменной.