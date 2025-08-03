Военный эксперт призвал не бояться атомных подлодок Трампа

«Они постоянно шалят», — передает слова Дандыкина aif.ru. По словам эксперта, еще в 1992 году в Баренцевом море произошло столкновение американской подлодки USS Baton Rouge с российской субмариной «Кострома». «Нашу подлодку после этого отремонтировали, и она вернулась на боевое дежурство, а американскую пришлось списать», — пояснил Дандыкин.