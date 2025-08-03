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В российском городе с кошкой поступили крайне жестоко

Кошку выкинули с пятого этажа в Ангарске (Иркутская область), сообщает «Babr Mash».

Кошку выкинули с пятого этажа в Ангарске (Иркутская область), сообщает «Babr Mash». У животного, по данным канала, «отказали задние лапы».

Живодёры расправились с кошкой «в 15-м микрорайоне» — она «приземлилась на крыльцо и скатилась по ступенькам».

Волонтеры показали пострадавшее животное ветеринарам. Они диагностировали перелом нёба и серьёзную травму позвоночника. Температура зафиксирована ниже нормы.

Искалеченное животное находится в стационаре. Завтра предстоит осмотр у травматолога, говорится в публикации.