Аэропорт Пулково в Петербурге временно не отравляет и не принимает самолёты

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — проинформировала пресс-служба Росавиации в 9:23 утра.
С 8 утра угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действует в нескольких районов Ленинградской области, для предотвращения удара может быть ограничена работа мобильного интернета.
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