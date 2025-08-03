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Аэропорт Пулково в Петербурге временно не отравляет и не принимает самолёты

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов, предположительно, из-за атаки БПЛА. О введении плана «Ковёр» сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — проинформировала пресс-служба Росавиации в 9:23 утра.

С 8 утра угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действует в нескольких районов Ленинградской области, для предотвращения удара может быть ограничена работа мобильного интернета.

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