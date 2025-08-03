Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП под Зерноградом погибли два человека, ребенок госпитализирован

В Ростовской области произошло смертельное ДТП с опрокидыванием автомобиля ВАЗ, в результате которого погибли водитель и пассажирка, а ребенок получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла 3 августа в 01:30 на 29-м км дороги станица «Мечетинская — хутор Гуляй-Борисовка — поселок Нижнекугоейский». По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21103» не выбрал безопасную скорость при прохождении затяжного поворота направо. Машина съехала с дороги влево и опрокинулась.

В результате ДТП водитель и его 41-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Пассажир 2017 года рождения получил травмы и был доставлен в больницу.

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.