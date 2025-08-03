В США раскрыли причины авиакатастрофы с 67 погибшими

Пилоты не имели полной картины о полете.
Военный вертолет Black Hawk, столкнувшийся 29 января 2025 года с пассажирским самолетом Bombardier, имел неисправный высотомер, что привело к авиакатастрофе. Об этом рассказали в Национальном совете по безопасности на транспорте (NTSB).
«У военного вертолета, столкнувшегося с самолетом над Потомаком в январе 2025 года, был сломан высотомер», — передает заявление NTSB Associated Press. Этот прибор показывал высоту на 24−30 метров ниже реальной, что привело к фатальной ошибке пилотов.
Эксперты установили, что вертолет летел на высоте 85 метров, хотя максимально разрешенная высота в этом районе составляла лишь 61 метр. Расследование также показало, что аналогичные неполадки с высотомерами были обнаружены еще у трех вертолетов того же подразделения. Особую тревогу вызывает тот факт, что разбившийся Black Hawk относился к устаревшим моделям, не оснащенным современными системами контроля высоты.
Помимо технических неисправностей, расследование выявило серьезные системные проблемы в организации воздушного движения. Маршруты вертолетов в районе аэропорта имени Рональда Рейгана допускали их опасное сближение с пассажирскими самолетами — иногда до 23 метров. За последние годы было зарегистрировано более 80 случаев такого рискованного сближения воздушных судов.
Председатель NTSB Дженнифер Хоменди жестко раскритиковала бездействие Федерального управления гражданской авиации (FAA): «67 человек погибли! Как вы это объясните? Были все признаки надвигающейся катастрофы». По ее словам, FAA неоднократно получало предложения о переносе вертолетных маршрутов и других мерах безопасности, но никаких изменений так и не последовало.
Окончательный отчет о расследовании катастрофы ожидается в 2026 году. Ранее представители FAA уже высказывали версию, что причиной трагедии могла стать ошибка авиадиспетчера, не предупредившего экипаж пассажирского самолета о приближающемся вертолете. Среди погибших в катастрофе были известные фигуристы, включая чемпионов мира 1994 года.