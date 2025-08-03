В США раскрыли причины авиакатастрофы с 67 погибшими

Эксперты установили, что вертолет летел на высоте 85 метров, хотя максимально разрешенная высота в этом районе составляла лишь 61 метр. Расследование также показало, что аналогичные неполадки с высотомерами были обнаружены еще у трех вертолетов того же подразделения. Особую тревогу вызывает тот факт, что разбившийся Black Hawk относился к устаревшим моделям, не оснащенным современными системами контроля высоты.