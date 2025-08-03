Аэропорт Пулково временно не работает

Введение ограничений на полеты в некоторых районах Ленинградской области повлияло на доступность воздушных маршрутов, используемых для авиасообщения с Калининградом и из него. Так, корректировки в расписании рейсов могут затронуть и аэропорт Храброво (Калининград).