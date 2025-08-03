Подход цунами высотой до 19 сантиметров возможен на Камчатке после афтершока, произошедшего в акватории Тихого океана. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Новость дополняется.
Подход цунами высотой до 19 сантиметров возможен на Камчатке после афтершока, произошедшего в акватории Тихого океана. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Подход цунами высотой до 19 сантиметров возможен на Камчатке после афтершока, произошедшего в акватории Тихого океана. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Новость дополняется.