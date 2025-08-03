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Подход цунами высотой до 19 сантиметров возможен на Камчатке после афтершока

Подход цунами высотой до 19 сантиметров возможен на Камчатке после афтершока, произошедшего в акватории Тихого океана. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Подход цунами высотой до 19 сантиметров возможен на Камчатке после афтершока, произошедшего в акватории Тихого океана. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщили в ГУ МЧС по региону.

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