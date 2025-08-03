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В Тольятти задержан наркосбытчик с партией запрещённого вещества

В Тольятти сотрудники полиции задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств.

В Тольятти сотрудники полиции задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщает региональный главк.

Оперативную информацию о возможной причастности мужчины к незаконному обороту наркотиков получили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. В ходе мероприятий подозреваемого задержали возле одного из жилых домов. При нём обнаружили свёрток с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что в изъятом находился N-метилэфедрон массой 5,99 грамма — это крупный размер по закону.

Задержанный пояснил, что приобрёл наркотик через интернет для дальнейшего сбыта путём «тайников-закладок» на территории города.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать каналы поставки запрещённых веществ и возможных соучастников.

Ранее мы писали, что пенсионерка из Самары перевела мошенникам 195 тысяч рублей.

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