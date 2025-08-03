ВС РФ захватили трофеи НАТО и продвинулись сразу на трех направлениях: карта спецоперации 3 августа

Военнослужащий также рассказал, что пулемет FN Mini-Mi был изъят после штурма укрепленного огневого сооружения, а винтовка FN SCAR досталась российским бойцам после сдачи в плен украинского военного. По внешним признакам было определено, что ее владелец являлся профессиональным снайпером, а не мобилизованным военнослужащим. «Этот пленный утверждал, что он просто мобилизованный, что это оружие ему выдали», — сообщил Заря. Он добавил, что подобное вооружение обычно используется силами специальных операций США.