Серия мощных землетрясений на Камчатке создала опасность цунами в Тихом океане

Ранее Life.ru сообщал, что на Камчатке за сутки, со 2 по 3 августа, зарегистрировали 10 ощутимых землетрясений. Всего же их было более 65. Кроме этого ранним утром 2 августа на северо-восточном побережье острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки зафиксировали в 108 км от города Немуро с населением 31 тысяча человек.