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Более 30 рейсов задержали и еще пять отменили в петербургском аэропорту Пулково

В петербургском аэропорту Пулково задержали 35 рейсов, еще пять пришлось отменить. Соответствующая информация следует из онлайн-табло авиагавани.

В петербургском аэропорту Пулково задержали 35 рейсов, еще пять пришлось отменить. Соответствующая информация следует из онлайн-табло авиагавани.

Кроме того, там же ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

— Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда, — уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

В 10:01 по московскому времени авиагавань возобновила обслуживание рейсов.

1 августа мощный грозовой фронт, обрушившийся на Москву, вызвал значительные перебои в работе аэропорта Шереметьево. В авиагавани с задержкой вылетели 23 рейса — все они должны были покинуть аэропорт после 22:00.

«Аэрофлот» 28 июля также отменил 42 рейса по причине сбоя информационных систем. Позднее перевозчик доложил об отмене еще семи рейсов, следовавших в аэропорт Шереметьево и из него. «Вечерняя Москва» рассказала, что стало причиной технических неполадок и как на произошедшее отреагировали власти.