Более 30 рейсов задержали и еще пять отменили в петербургском аэропорту Пулково

В петербургском аэропорту Пулково задержали 35 рейсов, еще пять пришлось отменить. Соответствующая информация следует из онлайн-табло авиагавани.
Кроме того, там же ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
— Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда, — уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
В 10:01 по московскому времени авиагавань возобновила обслуживание рейсов.
1 августа мощный грозовой фронт, обрушившийся на Москву, вызвал значительные перебои в работе аэропорта Шереметьево. В авиагавани с задержкой вылетели 23 рейса — все они должны были покинуть аэропорт после 22:00.
«Аэрофлот» 28 июля также отменил 42 рейса по причине сбоя информационных систем. Позднее перевозчик доложил об отмене еще семи рейсов, следовавших в аэропорт Шереметьево и из него. «Вечерняя Москва» рассказала, что стало причиной технических неполадок и как на произошедшее отреагировали власти.