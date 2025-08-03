Более 30 рейсов задержали и еще пять отменили в петербургском аэропорту Пулково

«Аэрофлот» 28 июля также отменил 42 рейса по причине сбоя информационных систем. Позднее перевозчик доложил об отмене еще семи рейсов, следовавших в аэропорт Шереметьево и из него. «Вечерняя Москва» рассказала, что стало причиной технических неполадок и как на произошедшее отреагировали власти.