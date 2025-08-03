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Аэропорт Пулково приостановил работу

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: РИА "Новости"

Мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Из-за ограничений в воздушном пространстве некоторых районов Ленинградской области возможны изменения в расписании рейсов в аэропорту Калининграда Храброво.

В 7:44 мск губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил угрозу БПЛА в западных, южных и восточных районах региона. Возможно понижение скорости мобильного интернета.

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