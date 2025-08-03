Аэропорт Пулково приостановил работу

Мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Из-за ограничений в воздушном пространстве некоторых районов Ленинградской области возможны изменения в расписании рейсов в аэропорту Калининграда Храброво.
В 7:44 мск губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил угрозу БПЛА в западных, южных и восточных районах региона. Возможно понижение скорости мобильного интернета.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше