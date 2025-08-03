Скоростная погоня в море привела к изъятию наркотиков на миллионы долларов

Скоростная океанская погоня привела к изъятию наркотического порошка стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов в Корнуолле. Эта операция также пролила уникальный свет на прошлое тех, кто занимался переправкой наркотиков в Великобританию с «кораблей-баз».
Для серфингистов и любителей выгула собак на пляже Корнуолла это, должно быть, выглядело как сцена из криминального триллера, пишет The Guardian. Здесь было все: погоня в океане, закончившаяся тем, что две лодки с треском выбросились на песок, неудачная попытка троих мужчин скрыться в дюнах, драматические аресты и обнаружение миллионов фунтов запрещенных веществ.
Для следователей это стало началом кропотливого расследования, которое пролило уникальный свет на тактику, используемую южноамериканскими наркобандами и британскими организованными преступными группировками, известную как «сброс в море», когда тюки с наркотиком, оснащенные GPS-трекерами, сбрасываются в море с трансатлантического «материнского судна», а потом подбираются небольшими судами и тайно переправляются в Великобританию через тихие бухты и гавани.
Что особенно порадовало следователей в ходе операции «Клеветник», так это то, что они поймали людей, причастных к различным аспектам преступления, в том числе рыбака из Хэмпшира, которого завербовали за его способности к мореплаванию, колумбийского силовика, который следил за тем, чтобы все прошло гладко, и участников «эссекской преступной группировки», предположительно входившей в банду, которая купила партию товара и собиралась продать его на улицах юго-восточной Англии.
Барри Виналл из Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) сказал, что семь человек, пойманных и осужденных за сговор с целью ввоза наркотиков класса А, оказались ключевыми фигурами. «У вас есть организаторы, логистика, охрана, клиенты», — сказал он.
Все началось с того, что правоохранительным органам повезло, констатирует The Guardian. Катер пограничных войск Великобритании HMC Valiant патрулировал побережье Корнуолла 13 сентября прошлого года, когда офицеры заметили на горизонте надувную лодку с жестким корпусом (RHIB). Они знали, что в этом районе есть «корабль-носитель», поэтому отправились посмотреть, но лодка умчалась. На протяжении 28 миль трое мужчин в лодке опережали катер пограничных войск, сбрасывая за борт пакеты с наркотиками.
Погоня закончилась на пляже Гвинвер недалеко от Лэндс-Энда, когда все трое — Питер Уильямс, 44 года, Скотт Джонстон, 38 лет, и Эдвин Яхир Табора Бака, 33 года — были арестованы. Эти мужчины выбросили в воду 11 тюков с наркотиками. Сотрудники пограничных войск обнаружили шесть из них на сумму около 18 миллионов фунтов стерлингов.
Из Лондона в Корнуолл была направлена группа сотрудников NCA. «Мы развернули оперативную работу, — рассказал Виналл. — Все были готовы к работе. Нам нужно было собрать как можно больше информации о том, чем они занимались и кто они такие».
Они выяснили, что Уильямс был рыбаком по профессии. Его хорошо знают в Эмсворт-Харборе в Хэмпшире, где он руководил рыболовецким хозяйством и торговал рыбой. Компания снабжала гостиницы, пабы и барные стойки, а также продавала рыбу из собственного магазина, получив ряд наград для малого бизнеса.
Но Уильямс пережил несколько тяжелых лет. В феврале 2022 года его лодка «Тиа Мария» потерпела крушение во время шторма Юнис. Местные жители сплотились и организовали сбор средств, чтобы помочь Уильямсу купить новую лодку Brenda C, но ему также пришлось вложить в это дело свои собственные деньги, и финансовое давление давало о себе знать.
Сотрудники NCA изучили записи камер видеонаблюдения из гавани, которые показали, что за последние месяцы между Уильямсом и другими лицами было проведено несколько подозрительных встреч. «Это заставило нас обратить внимание на более широкую сеть, которая была вовлечена», — сказал Виналл.
Табора Бака родом из Барселоны и изначально придумал неправдоподобную историю, заявив, что он был туристом, который принял приглашение двух незнакомцев порыбачить. Его телефон рассказал совсем другую историю. Полицейские обнаружили сообщения от его босса, в которых говорилось, что он выйдет в море с Уильямсом и Джонстоном, еще одним жителем Хэмпшира, чтобы собрать пакеты с запрещенными веществами, сброшенные с корабля.
Виналл отмечает: «Эти суда проходят мимо и выгружают груз, а затем несколько организованных преступных группировок появляются, как чайки, следующие за рыболовецкими траулерами, чтобы забрать наркотики».
NCA также обратило внимание на трех мужчин из Эссекса на арендованном белом фургоне, которые направлялись в Корнуолл, когда лодка на большой скорости отправилась за наркотиками — 29-летнего Бобби Пирса, 47-летнего Майкла Мэя и 44-летнего Терри Уиллиса. NCA полагает, что эти люди были там для того, чтобы доставить наркотики в Восточную Англию для продажи на улицах Эссекса и Лондона.
После того как лодка была замечена и началась погоня, Джонстон позвонил Уиллису с лодки, предположительно, сообщив ему, что все пошло не так, и выбросил свой телефон в море. Трое мужчин из Эссекса немедленно покинули этот район на белом фургоне и BMW.
Другой важной уликой была наклейка на лодке от морской компании в Северном Уэльсе. NCA связалось с компанией и выяснило, что несколькими месяцами ранее лодка была куплена 35-летним Алексом Фаули из Западного Суссекса за 70 000 фунтов стерлингов. Он является седьмым вовлеченным человеком и рассматривается как ключевой посредник.