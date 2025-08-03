Скоростная погоня в море привела к изъятию наркотиков на миллионы долларов

Что особенно порадовало следователей в ходе операции «Клеветник», так это то, что они поймали людей, причастных к различным аспектам преступления, в том числе рыбака из Хэмпшира, которого завербовали за его способности к мореплаванию, колумбийского силовика, который следил за тем, чтобы все прошло гладко, и участников «эссекской преступной группировки», предположительно входившей в банду, которая купила партию товара и собиралась продать его на улицах юго-восточной Англии.