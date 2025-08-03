В аэропорту Сочи задержаны 26 рейсов

«В ночь со 2 на 3 августа экипажами 6 рейсов в целях обеспечения безопасности полетов, были приняты решения об уходе на запасные аэродромы. На 09.15 мск пять воздушных судов вернулись с запасных аэродромов, будут обслужены и отправлены в города назначения. Один борт рейса FV-6204, следовавший по маршруту Самара — Сочи, остаётся на запасном аэродроме в связи с наступившим временем отдыха экипажа. Из аэропорта Сочи на вылет задерживается 26 рейсов. С учётом веерных задержек эта цифра может увеличиться», — говорится в сообщении.