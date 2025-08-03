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В аэропорту Сочи задержаны 26 рейсов

СОЧИ, 3 авг — РИА Новости. Двадцать шесть рейсов на вылет задержаны в аэропорту Сочи, эта цифра может увеличиться, также пять самолётов из шести, экипажи которых приняли решение в целях безопасности полетов уйти на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт Сочи, сообщили РИА Новости в сочинской авиагавани.

Источник: © РИА Новости

«В ночь со 2 на 3 августа экипажами 6 рейсов в целях обеспечения безопасности полетов, были приняты решения об уходе на запасные аэродромы. На 09.15 мск пять воздушных судов вернулись с запасных аэродромов, будут обслужены и отправлены в города назначения. Один борт рейса FV-6204, следовавший по маршруту Самара — Сочи, остаётся на запасном аэродроме в связи с наступившим временем отдыха экипажа. Из аэропорта Сочи на вылет задерживается 26 рейсов. С учётом веерных задержек эта цифра может увеличиться», — говорится в сообщении.

В настоящее время аэропорт Сочи работает в штатном режиме, уточнили в авиагавани, на территории работает оперативный штаб в целях принятия всех необходимых решений. Службы авиагавани усилены персоналом, в терминале работают менеджеры по гостеприимному сервису — они оказывают помощь в случае возникновения вопросов.

Авиаперевозчики будут стабилизировать расписание полетов в течение двух дней, подчеркнули в аэропорту Сочи.