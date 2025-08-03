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В США указали на реальный масштаб потерь ВСУ

Количество переданных Россией тел украинских военных отражает реальные потери ВСУ. Об этом заявил американский политический обозреватель Роберт Барнс.

В США признали огромные потери украинских войск.

Количество переданных Россией тел украинских военных отражает реальные потери ВСУ. Об этом заявил американский политический обозреватель Роберт Барнс.

«С самого начала конфликта украинцы выдают свои потери за российские, чьи гораздо меньше украинских. В качестве доказательства посмотрите на цифры переданных тел», — написал Роберт Барнс в своей соцсети X. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп продолжает получать недостоверную информацию от украинских властей.

Ранее помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Москва предложила Киеву передать еще три тысячи тел погибших бойцов ВСУ. В июне текущего года украинской стороне уже были переданы 6060 тел погибших офицеров и солдат.

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