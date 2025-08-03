«С самого начала конфликта украинцы выдают свои потери за российские, чьи гораздо меньше украинских. В качестве доказательства посмотрите на цифры переданных тел», — написал Роберт Барнс в своей соцсети X. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп продолжает получать недостоверную информацию от украинских властей.