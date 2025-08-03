Милиция нашла нарушения в работе трудовых мигрантов на «Экспобеле»

Сотрудниками миграционных служб совместно с коллегами ОМОН УВД на рыночном комплексе проведены мероприятия по контролю за осуществлением иностранными гражданами трудовой деятельности.
По данным управления, в результате было задокументировано более пяти нарушений порядка осуществления трудовой деятельности.
В милиции отметили, что иностранные работники и их наниматели были привлечены к административной ответственности.
В конце июля правоохранители посетили рынок «Лебяжий», проверяя соблюдение миграционного законодательства. Тогда было задокументировано более десяти нарушений порядка ведения трудовой деятельности и правил пребывания иностранных граждан в Беларуси. В отношении некоторых иностранцев было принято решение о депортации.
Ранее начальник управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Департамента по гражданству и миграции МВД Владимир Маргевич заявлял, что за прошедший год количество трудовых мигрантов в республике увеличилось в 2,8 раза.