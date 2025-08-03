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Милиция нашла нарушения в работе трудовых мигрантов на «Экспобеле»

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов провели проверочные мероприятия на столичном рынке «Экспобел», сообщили в УВД Миноблисполкома.

Источник: Telegram / УВД Миноблисполкома

Сотрудниками миграционных служб совместно с коллегами ОМОН УВД на рыночном комплексе проведены мероприятия по контролю за осуществлением иностранными гражданами трудовой деятельности.

говорится в сообщении

По данным управления, в результате было задокументировано более пяти нарушений порядка осуществления трудовой деятельности.

В милиции отметили, что иностранные работники и их наниматели были привлечены к административной ответственности.

В конце июля правоохранители посетили рынок «Лебяжий», проверяя соблюдение миграционного законодательства. Тогда было задокументировано более десяти нарушений порядка ведения трудовой деятельности и правил пребывания иностранных граждан в Беларуси. В отношении некоторых иностранцев было принято решение о депортации.

Ранее начальник управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Департамента по гражданству и миграции МВД Владимир Маргевич заявлял, что за прошедший год количество трудовых мигрантов в республике увеличилось в 2,8 раза.