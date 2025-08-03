Милиция нашла нарушения в работе трудовых мигрантов на «Экспобеле»

В конце июля правоохранители посетили рынок «Лебяжий», проверяя соблюдение миграционного законодательства. Тогда было задокументировано более десяти нарушений порядка ведения трудовой деятельности и правил пребывания иностранных граждан в Беларуси. В отношении некоторых иностранцев было принято решение о депортации.