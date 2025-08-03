Аэропорт Пскова возобновил работу спустя 5 часов

Авиагавань закрылась около 5:00 мск. К работе аэропорт вернулся около 9:40.
В 7:02 мск губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об отражении атаки БПЛА над центральными и северными районами региона, а также над городом Псковом. Жителей предупредили о возможных перебоях связи.
Затем Ведерников сообщил об одном сбитом беспилотнике над Неелово Псковского района. На месте работают оперативные службы. Данных о пострадавших и повреждениях не поступало.
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